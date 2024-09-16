Минобороны РФ: в Японском море в рамках учений «Океан-2024» российские и китайские военные корабли провели боевые стрельбы, включая ракетные В ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024», которые начались 10 сентября, российские и китайские боевые корабли провели в Японском море совместные учения, в рамках которых отработали комплексные задачи с выполнением боевых стрельб ракетным оружием и артиллерией, сообщает Минобороны РФ.