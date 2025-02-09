Камбэк с 0:2 в финале, вратарь вытащил победу ценой травмы. Еще один безумный матч 2Drots

Первый трофей за 1,5 года. Безумный финал Winline Суперкубка Медиалиги: 2Drots проигрывали «Амкалу» 0:2 за две минуты до конца, но сравняли бонусным мячом и вырвали победу (2:2; 5:3Б) в серии буллиталити – ценой травмы вратаря.