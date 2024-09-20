Российская тревел-блогерша побывала в Исландии и назвала пять вещей, которые в этой стране считаются роскошью, а на ее родине являются обыденностью.
Блогерша назвала пять считающихся в Исландии роскошью обыденных вещей в России
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Стоимость шерстяных свитеров вполне нормальная если учитывать все нюансы, просто блогерша не узнала главного: 1. Применяемая шерсть местных овец и она специфическая по структуре (что то там самом волосяном уровне) 2. Пряжа делается только в ручную с применением старых технологий. Вязание то же ручное 3. Шерсть именно на свитера идет только с осенней стрижки как более мягкой, с весенней идет на ковры и коврики которые то же не дешевы. Ездил в начале века к друзьям по универу в Ирландию, ну и слетали туда на пару дней. И кстати не люблю вискарь как напиток, но вот Ирландский и Исландский виски вполне сравнимы с нашим хорошим самогоном.... не спец но просто по вкусу и последствиям...
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