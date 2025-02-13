Трамп: Путин хочет разрешения украинского конфликта на постоянной основе

Американский лидер Дональд Трамп назвал вероятным перемирие, кроме того, он отметил, что услышал от президента Российский Федерации Владимира Путина о необходимости разрешения ситуации на Украине на постоянной основе.
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