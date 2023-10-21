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ВС РФ удалось отразить атаку и сорвать ротацию войск противника на Южно-Донецком направлении

ВС РФ удалось отразить атаку и сорвать ротацию войск противника на Южно-Донецком направлении

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки ВС РФ "Восток" при поддержке плотного огня артиллерии удалось отразить атаку боевиков киевского режима в в направлении населенного пункта Приютное.

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