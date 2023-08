Разработчики экшен-адвенчуры Atlas Fallen показали стремительные бои в воздухе и на землеДостаточно амбициозный проект Atlas Fallen, разрабатываемый немецкой компанией Deck13 Interactive (Venetica, Lords of the Fallen, дилогия The Surge), всё ближе становится к дате выхода.