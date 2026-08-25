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Деванна Боннер хочет попасть в команду, претендующую на титул, после выкупа контракта с «Финиксом»

«Финикс» и шестикратная участница Матча всех звезд Деванна Боннер достигли соглашения о выкупе контракта форварда.

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