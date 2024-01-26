Путин встретился со студентами, участниками СВО и волонтерами в Петербурге

РИАМО - 26 янв. Президент России Владимир Путин встретился со студентами, участниками СВО и волонтерами в стенах Государственного морского технического университета в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.
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