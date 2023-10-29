Мисс Вселенная из Уссурийска, губернатор в электричке, колледж за бутерброд: итоги недели

"Мисс Вселенная — 2023" живет в Уссурийске: поражающий результат мирового конкурса5-летняя жительница Уссурийска Ева Белова заняла первое место конкурса Mini Miss Universe (0+) в возрастной категории 5-7 лет.
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