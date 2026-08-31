Гремучая смесь. Педиатр — о смертельной опасности аспирина и парацетамола

Светлана Борисова, Мария Мелкова Александр Фирсов / АиФ В попытках сбить высокую температуру у ребенка родители порой совершают фатальную ошибку, смешивая два привычных лекарства для усиления эффекта: сначала дают парацетамол, а потом аспирин.