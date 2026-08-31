РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 239 подписчиков

Гремучая смесь. Педиатр — о смертельной опасности аспирина и парацетамола

Гремучая смесь. Педиатр — о смертельной опасности аспирина и парацетамола

Светлана Борисова,  Мария Мелкова Александр Фирсов / АиФ В попытках сбить высокую температуру у ребенка родители порой совершают фатальную ошибку, смешивая два привычных лекарства для усиления эффекта: сначала дают парацетамол, а потом аспирин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии