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Клиентам «Открытия» стали доступны все розничные продукты ВТБ

Клиентам «Открытия» стали доступны все розничные продукты ВТБ

Клиентам «Открытия» стала доступна вся линейка продуктов ВТБ. Теперь они могут открыть ВТБ-вклад в рублях или китайских юанях, накопительный ВТБ-счет в рублях, получать кешбэк рублями до 25% в выбранных категориях, а также оформить кредит наличными по сниженной ставке и рефинансировать задолженность по программам ВТБ.

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