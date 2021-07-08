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ВС Украины сорвались с цепи: войска больше не подчиняются Зеленскому

ВС Украины сорвались с цепи: войска больше не подчиняются Зеленскому

Владимир Зеленский лишился одного из важнейших аспектов президентской власти – статуса главнокомандующего.

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Elena Pavlova
Реальный прототип "режима Светы" для Белоруси. Жизненный путь укрокартонки.
Tatyana Fedotova
Так обидно. Такая была гарная республика! Такой веселый, радушный, гостеприимный народ! Что сделали с собой? Из молодёжи нацистов растят, тех, кто их и правда любит костерят, а кто об них ноги вытирает тем поклоняются. Вот уж правда говорят: кого бог хочет наказать, того он лишает разума.
Владимир Витковский
Дерьмокомандующий или дерьмомкомандующий?!
Анатолий Селиванов
полная марионетка из гнилого театра
Андрей Бес
Гады #насрали на гадёныша!
Светлана Журавлева
А какой может быть главнокомандующий из клоуна ???))))
Владимир Кочубей
Вы можете, хоть на секундочку, представить себе такое же отношение западных политиков к ВВП? А вот кровавому клоуну это даже приятно и я не исключаю, что он кончил в трусы от умиления.
Владимир Кочубей
Как-то так...
ВАлентина Плаксина
Соломенный полководец! Пародия политика, влез куда не следует лезть клоунам, плохо кончит парняга.
Борис Осипов
Надежда
А что, пианист когда-то был главнокомандующим, там всегда правил щирый крайинець сеня аваков!)

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