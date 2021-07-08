ВС Украины сорвались с цепи: войска больше не подчиняются Зеленскому

Сергей ЕПолитикаВС Украины сорвались с цепи: войска больше не подчиняются Зеленскому Владимир Зеленский лишился одного из важнейших аспектов президентской власти – статуса главнокомандующего.Вернуться к статье115НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьElena PavlovaРеальный прототип "режима Светы" для Белоруси. Жизненный путь укрокартонки.TFTatyana FedotovaТак обидно. Такая была гарная республика! Такой веселый, радушный, гостеприимный народ! Что сделали с собой? Из молодёжи нацистов растят, тех, кто их и правда любит костерят, а кто об них ноги вытирает тем поклоняются. Вот уж правда говорят: кого бог хочет наказать, того он лишает разума.ВВВладимир ВитковскийДерьмокомандующий или дерьмомкомандующий?!Анатолий Селивановполная марионетка из гнилого театраАндрей БесГады #насрали на гадёныша!Светлана ЖуравлеваА какой может быть главнокомандующий из клоуна ???))))Владимир КочубейВы можете, хоть на секундочку, представить себе такое же отношение западных политиков к ВВП? А вот кровавому клоуну это даже приятно и я не исключаю, что он кончил в трусы от умиления.Владимир КочубейКак-то так...ВПВАлентина ПлаксинаСоломенный полководец! Пародия политика, влез куда не следует лезть клоунам, плохо кончит парняга.БОБорис ОсиповНадеждаА что, пианист когда-то был главнокомандующим, там всегда правил щирый крайинець сеня аваков!)Комментировать
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