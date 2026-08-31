Осень на плечах: 7 пиджаков, которые зададут тон сезону

Этой осенью пиджак окончательно перестает быть исключительно частью делового костюма. Он становится самостоятельным высказыванием — с широкими плечами, подчеркнутой талией, мужским характером, неожиданным цветом и фактурой, которую хочется рассматривать.
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