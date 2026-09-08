БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Персидский залив и Восточное Средиземноморье превращают в единый пороховой погреб

Персидский залив и Восточное Средиземноморье превращают в единый пороховой погреб

Сергей АНДРЕЕВ Конец августа ознаменовался очередным опасным эпизодом в акватории Ормузского пролива: супертанкер на южном фарватере подорвался на двух морских минах.

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