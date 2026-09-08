Персидский залив и Восточное Средиземноморье превращают в единый пороховой погреб

Сергей АНДРЕЕВ Конец августа ознаменовался очередным опасным эпизодом в акватории Ормузского пролива: супертанкер на южном фарватере подорвался на двух морских минах.
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