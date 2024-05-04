В День акушерки, 5 мая 2024 года, поздравления могут быть в смс и картинках Наталья ФилимоноваВ предстоящее воскресенье, 5 мая 2024 года, отмечается важный профессиональный праздник — Международный день акушерки.
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