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В День акушерки, 5 мая 2024 года, поздравления могут быть в смс и картинках

В День акушерки, 5 мая 2024 года, поздравления могут быть в смс и картинках

В День акушерки, 5 мая 2024 года, поздравления могут быть в смс и картинках Наталья ФилимоноваВ предстоящее воскресенье, 5 мая 2024 года, отмечается важный профессиональный праздник — Международный день акушерки.

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