Оформление справок для гибдд с 01.03.2022г

Справки в ГИБДД для оформления водительских прав с 01 марта 2022 года НОВЫЕ. Приказ Минздрава России "Об утверждении порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), порядка выдачи и формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, а также о признании утратившими силу отдельных приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 30 ноября 2021 года.