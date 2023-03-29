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Полянский: РФ надеется на скорейший запуск арбитража против США из-за виз для дипломатов

Полянский: РФ надеется на скорейший запуск арбитража против США из-за виз для дипломатов

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что Россия надеется на скорейший запуск процедуры арбитража генеральный секретарем ООН Антониу Гутерришем в отношении США из-за проблем с выдачей виз российских дипломатов.

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