🔭 Крымский астроном-любитель Борисов открыл новый астероид Астроном-любитель, открыватель комет и астероидов Геннадий Борисов обнаружил новое космическое тело, которому временно присвоили обозначение 2026 RB1.
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