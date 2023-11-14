Малышева объяснила, что делать при повышении ферментов АЛТ и АСТ в крови Анализы на ферменты печени могут помочь вовремя выявить опасные заболевания, в том числе гепатит, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале.