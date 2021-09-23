В Арт-резиденции ТУСУРа создадут танцевальный спектакль

ТУСУР открывает Арт-резиденцию, участники которой совместно создадут танцевальный спектакль. Работать с томскими танцорами, музыкантами, декораторами, стилистами, фотографами и видеографами будет известный хореограф-постановщик Ксения Михеева.
ТУСУР открывает Арт-резиденцию, участники которой совместно создадут танцевальный спектакль. Работать с томскими танцорами, музыкантами, декораторами, стилистами, фотографами и видеографами будет известный хореограф-постановщик Ксения Михеева.
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