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В Арт-резиденции ТУСУРа создадут танцевальный спектакль

В Арт-резиденции ТУСУРа создадут танцевальный спектакль

ТУСУР открывает Арт-резиденцию, участники которой совместно создадут танцевальный спектакль. Работать с томскими танцорами, музыкантами, декораторами, стилистами, фотографами и видеографами будет известный хореограф-постановщик Ксения Михеева.

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