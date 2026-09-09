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AFP: Федерация футбола Франции не поддержит Инфантино на выборах президента ФИФА

Федерация футбола Франции (FFF) намерена отказаться от поддержки действующего президента ФИФА Джанни Инфантино на предстоящих выборах главы организации, сообщает AFP.

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