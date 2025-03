«Просто сметают нас»: солдаты ВСУ допустили уход из-под Курска через 2 недели

Украинские военные и аналитики признают, что ВС РФ добились значительных успехов в Курской области России, что поставило под угрозу линии снабжения Украины и ее контроль над территорией, которую она надеется использовать в качестве разменной монеты на переговорах, пишут The New York Times (NYT) и The New York Post (NYP) со ссылкой на солдат ВСУ.