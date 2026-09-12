Минобороны РФ поразило 53 украинских дрона за день

Минобороны России сообщило об уничтожении 53 украинских дронов с 8:00 до 20:00 мск. Беспилотники ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.