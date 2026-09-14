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Газета.ру

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"Газета.Ru" назвала 6 причин, по которым ГИБДД снимет авто с учета в 2026 году

"Газета.Ru" назвала 6 причин, по которым ГИБДД снимет авто с учета в 2026 году

 © news.ru/Global Look Press Затемненные стекла, нештатная оптика, силовые пороги и другой неузаконенный тюнинг ведут к принудительному снятию автомобиля с учета.

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