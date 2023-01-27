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Анчелотти о 3:1 с «Атлетико»: «Очень сложно понять, как «Реал» может так плохо играть в 1-м тайме, и так хорошо – во 2-м»

Карло Анчелотти высказался о победе «Реала» над «Атлетико» (3:1) в 1/4 финала Кубка Испании. «Самоотдача от каждого игрока, включая запасных, многое дает.

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