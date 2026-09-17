Чита переходит на зимний режим: отопление дадут 17 сентября

С 17 сентября в Чите начинается отопительный сезон. Тепло подадут не только в квартиры, но и в детские сады, школы и больницы.
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