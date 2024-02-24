Российские артиллеристы гаубицей Д-30 уничтожили замаскированные опорпункты ВСУ

Артиллеристы Западной группировки войск уничтожили расчетами гаубиц Д-30 замаскированные временные опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и живую силу противника на купянском направлении в зоне спецоперации.
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