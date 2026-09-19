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FiNE NEWS

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Москвич М70 подешевел почти на полмиллиона: российский кроссовер теперь доступнее на 15%

Хорошие новости для тех, кто примеривался к российскому кроссоверу: Москвич М70 теперь стоит значительно дешевле.

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