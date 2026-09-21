Долги по ЖКХ и алиментам введут в кредитную нагрузку

Банк России планирует обязать кредиторов включать в расчёт долговой нагрузки (ПДН) задолженность по жилищно-коммунальным услугам, алиментам и другим имущественным обязательствам, если по ним возбуждено исполнительное производство.
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