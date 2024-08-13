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Набережные в центре Москвы перекроют из-за проведения полумарафона

Набережные в центре Москвы перекроют из-за проведения полумарафона

В эти выходные пройдёт традиционный полумарафон «Лужники».В воскресенье, 18 августа, в Москве запланирован полумарафон «Лужники».

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