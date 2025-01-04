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Российский рынок смартфонов: большие ожидания и отсутствие ярких событий

Российский рынок смартфонов: большие ожидания и отсутствие ярких событий

Отечественный «убийца iPhone» в продажу так и не поступил, а российские мобильные ОС продолжали развиваться, однако подавляющее большинство смартфонов в России по-прежнему работают под управлением Android и iOSГод прошел в ожидании Р-ФОНа.

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