Капризов признан второй звездой матча «Миннесоты» с «Калгари»

Кирилл Капризов признан одним из лучших игроков матча «Калгари Флэймз» — «Миннесота Уайлд». В ночь на 6 декабря в Калгари прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Калгари Флэймз» принимал «Миннесоту Уайлд».
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