Европейские лидеры занервничали: Трамп открыто пошел на них в атаку

Канцлер Фридрих Мерц отреагировал на инициативу Вашингтона, предлагающую гранты до 3 миллионов долларов на проекты в сфере "суверенитета, миграции и цензуры" Фридрих Мерц предупредил администрацию Дональда Трампа о недопустимости вмешательства в выборы в Германии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии