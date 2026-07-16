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Европейские лидеры занервничали: Трамп открыто пошел на них в атаку

Европейские лидеры занервничали: Трамп открыто пошел на них в атаку

Канцлер Фридрих Мерц отреагировал на инициативу Вашингтона, предлагающую гранты до 3 миллионов долларов на проекты в сфере "суверенитета, миграции и цензуры" Фридрих Мерц предупредил администрацию Дональда Трампа о недопустимости вмешательства в выборы в Германии.

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