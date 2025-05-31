«Однажды я сказал, что в нашей стране попахивает авторитаризмом. Теперь им воняет»: конфликт Кличко с Зеленским перешёл в открытую фазу

Конфликт Кличко с Зеленским перешёл в открытую фазу, сообщает The Times. Это самые узнаваемые украинские политики на международной арене и теперь они фактически в состоянии войны: их давний конфликт стал достоянием общественности.
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