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Русская весна

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  • Гарий Щерба
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    Да прям...   Надолго не ставит?     ЭТИМ ВРАЛЯМ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ!!Германия больше н...
  • Evgeni Velesik
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«Однажды я сказал, что в нашей стране попахивает авторитаризмом. Теперь им воняет»: конфликт Кличко с Зеленским перешёл в открытую фазу

«Однажды я сказал, что в нашей стране попахивает авторитаризмом. Теперь им воняет»: конфликт Кличко с Зеленским перешёл в открытую фазу

Конфликт Кличко с Зеленским перешёл в открытую фазу, сообщает The Times. Это самые узнаваемые украинские политики на международной арене и теперь они фактически в состоянии войны: их давний конфликт стал достоянием общественности.

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