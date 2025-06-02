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Политика как она есть

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Российским войскам передали партию модернизированных танков Т-80

Российским войскам передали партию модернизированных танков Т-80

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ), входящий в «Ростех», отправил Вооруженным силам (ВС) России партию танков Т-80БВМ, доработанных с учетом пожеланий участников специальной военной операции.

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