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Российские работодатели начали торговаться за хороших специалистов на настоящем аукционе

Российские работодатели начали торговаться за хороших специалистов на настоящем аукционе

Дефицит на российском трудовом рынке вырос настолько, что работодателям пришлось запустить настоящий аукцион.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Пипец , деградация ..... все только растет !    Буржуинство , его холопы    как проститутки гоняются только за баблом !                       Громче  прозвенит  звон бабла  .....  предают и продают и страну  и народ - всех и вся !                                                                                      Капитализм выступает как инструмент для уничтожения  Руси - России , руской цивилизации !
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22 час.
Владимир Алтайцев
Вот  и  проклюнулись плоды  гайдаризации России в 90-е  годы. Гацйдар сдох,а  дело его, увы, смердит, как скунс, но  живёт в таких особях, как Греф, Набиуллна, Силуанов, Ш(ойгу,Мантуров, Голикова и прочие  нечисти.
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20 час.
НК
Наталья Конева
Именно так...
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17 час.
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