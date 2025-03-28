Дефицит на российском трудовом рынке вырос настолько, что работодателям пришлось запустить настоящий аукцион.
Российские работодатели начали торговаться за хороших специалистов на настоящем аукционе
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Пипец , деградация ..... все только растет ! Буржуинство , его холопы как проститутки гоняются только за баблом ! Громче прозвенит звон бабла ..... предают и продают и страну и народ - всех и вся ! Капитализм выступает как инструмент для уничтожения Руси - России , руской цивилизации !
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22 час.
Владимир Алтайцев
Вот и проклюнулись плоды гайдаризации России в 90-е годы. Гацйдар сдох,а дело его, увы, смердит, как скунс, но живёт в таких особях, как Греф, Набиуллна, Силуанов, Ш(ойгу,Мантуров, Голикова и прочие нечисти.
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20 час.
НК
Наталья Конева
Именно так...
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17 час.
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