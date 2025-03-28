Российские работодатели начали торговаться за хороших специалистов на настоящем аукционе

МГ

Малик Гумеров

Пипец , деградация ..... все только растет ! Буржуинство , его холопы как проститутки гоняются только за баблом ! Громче прозвенит звон бабла ..... предают и продают и страну и народ - всех и вся ! Капитализм выступает как инструмент для уничтожения Руси - России , руской цивилизации !