В Республике Татарстан вынесен приговор в отношении бывшего муниципального служащего

В Республике Татарстан вынесен приговор в отношении 42-летнего бывшего муниципального служащего Актанышского муниципального района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.
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