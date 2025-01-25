Уголовка вместо подарка: у семьи мигрантов заберут сертификат на квартиру в Подмосковье. Что случилось

Многодетную таджичку из Мытищ задержали за мошенничество при получении жилья — глава города заявляла, что всё было легально Женщина получила больше 24 миллионов рублей субсидии Получившую жилье в Мытищах уроженку Таджикистана задержали за мошенничество Источник: Юлия Купецкая | Мытищи / T.