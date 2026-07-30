Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 563 подписчика

ВГИК пообещал прием на бюджет без экзаменов в обмен на контракт с беспилотными войсками

ВГИК пообещал прием на бюджет без экзаменов в обмен на контракт с беспилотными войсками

Операторский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) опубликовал объявление о наборе абитуриентов в «специальную группу» мастерской режиссёра, профессора Михаила Аграновича.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии