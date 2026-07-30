ВГИК пообещал прием на бюджет без экзаменов в обмен на контракт с беспилотными войсками

Операторский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) опубликовал объявление о наборе абитуриентов в «специальную группу» мастерской режиссёра, профессора Михаила Аграновича.
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