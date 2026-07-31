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stroim21

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Мой путь к идеальному бассейну: от мечты до первой чистой воды

Мой путь к идеальному бассейну: от мечты до первой чистой воды

Признаюсь честно: идея обзавестись собственным водоемом на участке зрела у меня несколько лет. Каждое лето, изнывая от жары, я представляла, как было бы здорово сделать пару шагов от крыльца и нырнуть в прохладную воду.

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