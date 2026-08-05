Украина движется к поражению — тыл в огне, на фронте генералы затыкают дыры Константин Ольшанский Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press Западная и украинская пропаганда заливаются: продвижение ВС РФ замедлилось.
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