БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Профессор Миршаймер: Дальнобойные удары ВСУ оказались «тактикой самоубийства»

Профессор Миршаймер: Дальнобойные удары ВСУ оказались «тактикой самоубийства»

Украина движется к поражению — тыл в огне, на фронте генералы затыкают дыры Константин Ольшанский Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press Западная и украинская пропаганда заливаются: продвижение ВС РФ замедлилось.

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