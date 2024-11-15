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В Иннополисе представят республиканский проект для школьников – «Физмат прорыв»

23–24 ноября в Университете Иннополис пройдет ИТ-фестиваль для школьников и студентов «Формула будущего» с мастер-классами и панельными дискуссиями о карьере в стартапах, бигтехе и науке, образовательными лекциями по точным наукам, искусственному интеллекту, нанотехнологиям, оптическим явлениям и космосу и ярмаркой вакансий.

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