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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Ангелопол может встать в пару с Александрой Шинкаренко

По информации источника, стороны проявляют взаимный интерес к сотрудничеству. Однако на текущий момент окончательного решения о том, состоится ли пара, еще не принято, так как тренер Ангелопола Наталья Линичук еще не видела фигуристов вместе.

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