Происшествия

8 подписчиков

Полицейский Дед Мороз побывал в детских социальных учреждениях Октябрьского и Ивановского районов Приамурья

Сотрудники полиции поздравили воспитанников детских социальных учреждений Октябрьского и Ивановского районов с наступающими новогодними праздниками.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх