САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом заявил, что ему интересны оценки ситуации вокруг Ирана и Россия готова помочь в разрешении данного конфликта.