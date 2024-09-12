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Царьград

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Надели наручники и на допрос: Алексея Блиновского задержали прямо в воинской части — источник

Надели наручники и на допрос: Алексея Блиновского задержали прямо в воинской части — источник

Источник сообщил, что Алексея Блиновского - супруга "королевы марафонов" - блогера Елены Блиновской, задержали прямо в воинской части на южнодонецком направлении и в наручниках отправили на допрос.

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