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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Футбол в России деградирует по большому счету. В Европе он развивается, уровень сохраняется, у нас – нет». Филимонов о качестве футбола в стране

«Футбол по большому счету у нас деградирует. Приведу пример Владислава Радимова. Когда он тренировал «Зенит-2», то спрашивал у своих футболистов: «Знаете, кто такие Аленичев, Титов? Это великие игроки.

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