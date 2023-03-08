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Два гола Кучерова и две передачи Сергачева помогли «Тампе» разгромить «Филадельфию»

Два гола Кучерова и две передачи Сергачева помогли «Тампе» разгромить «Филадельфию»

«Тампа-Бэй» благодаря классной игре Кучерова и Сергачева прервала серию из пяти поражений. В ночь на 8 марта в Тампе (штат Флорида, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная Тампа-Бэй Лайтнинг принимала»Филадельфю Флайерз».

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