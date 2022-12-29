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“Зеленский лелеет иллюзию”: Лавров о “формуле мира” президента Украины

“Зеленский лелеет иллюзию”: Лавров о “формуле мира” президента Украины

Россия не будет разговаривать по “формуле мира”, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, а Киев не диалогу не готов.

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