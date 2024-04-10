Паводок отрезал от «большой» земли жителей южноуральского поселка, где три года не могут построить мост

Жители поселка в Сосновском районе остались без связи с внешним миром. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, большая вода пришла в поселок Есаульский, где четвертый год не могут достроить мост.