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  • Николай Герасименко
    Там боты забодали портал charge.org, а здесь автор провокатор тему мигрантов качает... Почему, когда я вижу в названи...Петиция, собравша...
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Паводок отрезал от «большой» земли жителей южноуральского поселка, где три года не могут построить мост

Паводок отрезал от «большой» земли жителей южноуральского поселка, где три года не могут построить мост

Жители поселка в Сосновском районе остались без связи с внешним миром. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, большая вода пришла в поселок Есаульский, где четвертый год не могут достроить мост.

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