Паводок отрезал от «большой» земли жителей южноуральского поселка, где три года не могут построить мост

Жители поселка в Сосновском районе остались без связи с внешним миром. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, большая вода пришла в поселок Есаульский, где четвертый год не могут достроить мост.
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